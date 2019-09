✨🌙 Le 27 septembre 2019, rendez-vous dans le quartier des sciences (Quai Des Savoirs, Muséum de Toulouse et Université de Toulouse) pour rencontrer en direct plus de 200 chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines dans une ambiance festive et conviviale.

Organisé par l’Université de Toulouse, cet événement de culture scientifique est une véritable invitation à la découverte, à l’échange et au partage. Une nuit placée sous la thématique “Entrée dans l’enquête” pour partager, découvrir, expérimenter, s’étonner avec les chercheurs.

Retrouvez-nous en plateau et en direct du Quai des savoirs de 22:00 à minuit pour de nombreux entretiens avec des chercheur.e.s.

Un programme préparé par Morgane Bouterre

et présenté par Hugo Daniau, Camille Berjonneau, Sophie Yvon,

Agatha Lievin, Anna Tuyen Tran et Zacharie Tazrout.

Réalisation technique : François Berchenko et Tulipe Van Abs.

Mise en ondes : Thomas Delafosse.