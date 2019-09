De 18:00 à 19:30, mardi 24 septembre 2019, Rien à voir, quoique vous propose une émission spéciale pour fêter le lancement de la première édition de La Biennale internationale des arts vivants à Toulouse qui se déroule du 24 septembre au 12 octobre.

“Près de trente partenaires artistiques de la métropole toulousaine qui allient leurs énergies pour créer une joyeuse dynamique d’ouverture de saison les années impaires, c’est cela La Biennale internationale des arts vivants. Dépassant les esthétiques et les territoires, le partage en est la valeur phare : équipes artistiques, thématiques scéniques et publics de tous horizons se répondent, contrastent et se mélangent. Pour retrouver le plaisir et l’inattendu du spectacle vivant et réinventer des façons d’être ensemble.”

Entretiens avec des artistes et des organisateurs de l’événement.

Un programme préparé et présenté par Anna Tuyen Tran et Nicolas Dilhet.

Réalisation technique : François Berchenko et Tulipe Van Abs.

Mise en ondes : Thomas Delafosse.

Plus d’informations sur l’événement sur le site de La Biennale.