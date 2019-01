A l’occasion de la Journée Internationale pour l’Élimination des Violences à l’égard des Femmes le dimanche 25 novembre 2018, la mairie de Toulouse proposait une série d’événements gratuits entre le 6 novembre et le 8 décembre.

Le but étant de soutenir une dynamique en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, et l’égalité entre les femmes et les hommes à l’échelle régionale et nationale.

A retrouver sur le podcast de l’émission : une rencontre avec Julie ESCUDIER, élue à la ville et vice présidente de Toulouse Métropole ainsi qu’avec Maïté DEBATS, co-responsable de l’APIAF : Association pour l’Initiative Autonome des Femmes à l’occasion de la projection gratuite au cinéma American Cosmograph du film » Jusqu’à la Garde » de Xavier LEGRAND le 29 nov. 2018.

Plus d’informations > https://www.toulouse.fr/documents/106827/11060132/EliminationViolences_Femmesprog_2018/8b0b67cb-8957-4c5f-9e7c-2dd8cf83ce2d