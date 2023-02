Vox D.

C’est le name-drop d’un terme latin, et un concept simple parce

qu’on sait plus trop si on a le temps : une discussion avec un.e

étudiante, tout en faisant une activité qui a un rapport ou non, avec la

choucroute.

C’est une contre-soirée, mais le jour, à la radio, où tout a la même

importance, de la pâte d’amande au contexte géopolitique. Parce que déjà

qu’on a un nom en latin faudrait pas non plus être trop sage.

-une contre-émission colportée par Cécile Cabarrou, tous les lundis à

13h et les mardis à 12h (sauf un par mois mais ça va aller tkt) par le

truchement des ondes de CampusFM.

Plus d’infos et replays :

Instagram : @voxd.campusfm (https://www.instagram.com/voxd.campusfm/?hl=fr)

MixCloud :