Un dimanche sur deux à 21:00 //

De Marc Bolan à Soft Cell, d’Annie Cordy à Brian Eno (ou pas)

en passant par un peu de cinéma ou de littérature, du XXe siècle à aujourd’hui.

Références inspirantes et coïncidences musicales à travers un focus

de trente minutes sur un mouvement, groupe, artiste ou figure phare de la musique.

Velvet GoldMic, une invitation à coup de paillettes pour tympans de velours sur stéréo qui crache.

“I’m writing ’bout the, Book I read, I have to sing about the, Book I read…”

David Byrne, Talking Heads.