Pour que Campus FM demeure l’incomparable radio toulousaine, pour qu’elle reste proches de vous, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons besoin de vous.

Radio Campus Toulouse est l’association loi 1901 qui administre et développe Campus FM. Elle émet toute la journée sur la fréquence 94 MHZ depuis ses locaux situés sur le campus de l’université Paul Sabatier III.

Radio associative et de proximité, Campus FM favorise la diversité des musiques actuelles, des cultures du monde, du milieu universitaire et des initiatives locales. Elle défend des valeurs fortes et actuelles : liberté d’expression, lutte contre les discriminations, engagement citoyen, expression artistique sous toutes ses formes…

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?

Depuis les débuts du projet, Campus FM s’est développée en grande partie grâce à des subventions publiques émanant des collectivités territoriales et de l’Etat. Au fil des années, la diversification de ses activités lui ont permis de prétendre à divers financements touchant la radio, des actions ancrées sur des territoires, et travaillées avec des habitants, des gens, des artistes aussi, ou encore la transmission avec des étudiants.



À ce jour, le budget annuel de Campus FM repose sur environ 70% de subventions publiques, le reste étant généré par l’association grâce à des co-productions, des partenariats éditoriaux ou des prestations en partie financées par ses partenaires. Mais ce fonctionnement touche ses limites. Le resserrement grandissant des budgets consacrés à l’aide publique bouscule la pérennité du projet, et il nous faut, pour perdurer, trouver d’autres financements.



Inventer un mode de financement coopératif, faisant appel à la citoyenneté et à l’engagement de chacun, c’est une voie qui nous ressemble.



À QUOI VONT SERVIR VOS DONS ?

Vos contributions nous permettrons de développer le projet dans son ensemble, de faire exister l’association dans sa multiplicité : accueillir sur nos ondes des expressions variées, danser sur des musiques d’ici et d’ailleurs, découvrir de nouvelles initiatives… et sans doute plein d’autres choses encore. Alors, merci à vous !

> Faire un don via HelloAsso

en choisissant le montant de votre don et payer en ligne en toute sécurité

en cliquant ici.

> Vous pouvez aussi faire un don par chèque

en envoyant votre courrier à :

Association Radio Campus Toulouse Midi-Pyrénées

118, route de Narbonne – Tripode B

31077 Toulouse cedex 4

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de votre don auprès des impôts si vous êtes particulier, 60% si vous contribuez en tant qu’entreprise.