Mardi 18 mai à 19.00, Le Metronum vous invite à une nouvelle enquête musicale : “Les vieilles guitares ont-elles une âme ? Enferment-elles dans leurs caisses des secrets, des chansons insoupçonnées ?” Toujours à l’affût d’une énigme musicale à résoudre, Seb Martel convie cette fois le dessinateur et scénariste de bande dessinée Charles Berberian.

L’enquête est appuyée par des interviews de musiciens, psychologues, luthiers et scientifiques reconnus pour leur expertise autour de la guitare tels que Marcello Giuliani, Matthieu Chedid, Arnaud Legrand, Dino Leonardi, Bruno Podalydès… et bien d’autres !



À la réalisation de cette enquête, Fred Poulet : musicien (auteur, compositeur, interprète) label Saravah notamment et réalisateur (Prix Gérard Frot-Coutaz 2006), qui a travaillé autant avec Albert Dupontel, Jeanne Balibar, Brian de Palma, Bertrand Tavernier… et pleins de musiciens et réalisateurs de haut vol, viennent en aide aux deux enquêteurs !

Rendez-vous sur la page facebook du Metronum mardi 18 mai 2021 à 19.00.

– en partenariat avec Campus FM.