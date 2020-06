“Rencontre avec l’emploi” est un programme de décryptage, pour entendre différemment le monde du travail et poser un regard sur l’originalité des parcours et des projets professionnels.

Études, formation, engagement, stages, initiatives personnelles, associatives, les parcours sont divers et nombreux.

Au total, ce sont 35 entretiens, diffusés du lundi au vendredi à 16:00,. sous la forme de :

– 20 portraits de dix minutes de professionnels avec une prise de son en immersion sur leurs lieux de travail,

– 15 CV sonores de moins de trois minutes de personnes à la recherche d’un emploi, enregistrés dans les studios de Campus FM.

Entretiens et montage : François Berchenko pour Campus FM,

avec le soutien de la région Occitanie , dans le cadre d’actions en faveur de la cohésion sociale et l’égalité des chances et la préfecture de la Haute-Garonne