Du 6 au 9 mars 2020, Campus FM diffuse une série de reportages

de Simon Guérin-Besnier au téléphone et à la maison.

Ce sont les oubliés de la crise sanitaire, ceux qui ne peuvent pas se confiner ou qui l’étaient avant tout le monde. Ceux qu’on essaie de cacher, de ne pas voir ou d’ignorer. Ceux qui aujourd’hui, sont parmi les plus exposés aux risques sanitaires.

Réfugiés, exilés, prisonniers, malades psychiatriques, sans domiciles, sans papiers, mineurs isolés, marginalisés. Les personnes précaires sont déjà les populations les plus fragiles de la société.

Aujourd’hui, comment survivent-elles à la crise sanitaire ?

Comment respecter le confinement chez soi quand on n’a pas de chez soi ?

Comment vivre sans ressources pendant l’épidémie ?

Comment se protéger et comment se soigner quand on est marginalisé ?

Je suis allé à la rencontre de ceux qui agissent ou qui tentent d’agir pour les plus démunis pendant cette crise. Cette série de reportages est constituée uniquement par des entretiens téléphoniques, réalisés à distance afin de ne pas accentuer les risques de contamination. Petites associations locales, réseaux nationaux d’action sociale, grandes ONG internationales, toutes portent un regard sur la crise sanitaire actuelle et les risques auxquelles sont exposées les personnes les plus fragiles et isolées.

Episode 1 : Les associations d’action sociale

La situation générale des personnes fragiles et isolées pendant la crise sanitaire et le confinement, et l’engagement d’associations et d’ONG malgré les difficultés actuelles d’organisation et d’accès à leurs publics. Certaines parviennent à maintenir leurs activités d’action sociale, prenant autant que possible des précautions, d’autres voient leurs activités figées et les personnes auxquelles elles venaient en aide délaissées.

Episode 2 : Les réfugiés et demandeurs d’asile

Profitant de mon réseau de membres d’associations, de militants et de migrants, constitué au cours des dernières années au fil de mes reportages dans différentes régions de France, j’ai pu relever des informations et interroger des personnes ressources pour les migrants et les réfugiés à Paris, à Rennes et à Toulouse afin de décrypter la situation de ces personnes déjà fragiles et isolées. L’occasion aussi de faire le point sur la question des centres de rétention administrative pendant cette période de crise.

Episode 3 : Les centres de rétention, prisons et hôpitaux psychiatriques.

Dans la lignée du sujet sur la situation des réfugiés pendant la crise sanitaire, la question des personnes les plus isolées de la société s’impose. Isolés de la société mais déjà confinés et souvent dans des contextes de surpopulation, les personnes vivant dans les centres de détention et dans les hôpitaux psychiatriques sont d’avantage exposés aux risques de contamination. Malgré quelques libérations, les associations relèvent également une difficulté, exacerbée par le confinement et l’état d’urgence sanitaire, pour ces personnes à accéder aux droits d’être défendu, d’être informé et d’accès aux soins.

Episode 4 : Etat d’urgence sanitaire

L’Etat d’urgence sanitaire est une situation politique exceptionnelle dans laquelle l’exécutif acquiert certains pouvoirs pour légiférer et faire respecter des mesures de sécurité spéciales et extraordinaires. Les responsables d’associations et d’ONG, défendant les droits humains et les libertés, relèvent le risque de dérives autoritaires de l’état d’urgence et que celui-ci devienne permanent, comme après la mise en place de l’état d’urgence en 2015.