Entre 1977 et 1985, les radios pirates, puis les radios libres remettent en cause le monopole d’Etat de la radiodiffusion en France.

À Toulouse, le mouvement est particulièrement vivace, dans une ville irriguée par une population de réfugiés.é.es de la guerre d’Espagne et sensible aux luttes sociales et sociétales émergées de mai 68.

Sept acteurs et témoins de cette bataille, témoignent et livrent leurs souvenirs d’une période, qui “accouchat”, en 1986 de la loi sur la communication audiovisuelle, “matrice juridique” de tout le secteur.

Quand la petite Histoire croise la grande.

Du 1er au 7 novembre 2021, Campus FM propose la semaine ORL avec des témoignages et archives autour de la libération des ondes entre 1977 et 1985 sur Toulouse et au-delà.

Deux rendez-vous quotidiens (de trente minutes environ) à l’occasion de la fin du monopole d’État de l’audiovisuel votée le 9 novembre 1981.

– 9.00 : série inédite de sept interviews enregistrée en 2008, d’acteurs et témoins de cette “révolution FM”.

– à 11.00 : programmes associés (inédits et archives d’émissions spéciales).