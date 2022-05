avec Max Junqua

– article en construction –

En direct et en public, Campus FM investit le pôle actualité de la médiathèque José-Cabanis pour un second épisode hors-les-murs.

Penser les bibliothèques au prisme du genre ? Les réactions peuvent être variées : comment ? pourquoi ? Mais qu’est ce que les livres ont à voir avec le genre ? Dans La Midinale, nous nous sommes penchés sur les enjeux de l’inclusivité au sein des bibliothèques aux côtés de Max Junqua, qui travaille quotidiennement sur ces questions – tant du côté des collections, que sur l’accueil des publics ; et ce afin de rendre cet espace de savoirs et de transmissions le plus “safe” et accessible possible pour toustes.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.