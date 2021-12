Avec Bruno Le Petit

“L’université n’est pas un paradis. Mais apprendre peut créer un paradis. La salle de classe, dans toutes ses limites, reste un lieu de possibilités. Dans ce champ des possibles, nous avons l’occasion d’œuvrer pour la liberté, d’exiger de nous-même et de nos camarades une ouverture d’esprit et de cœur qui nous permet de faire face à la réalité, tant que collectivement, nous imaginons des moyens d’aller au-delà des frontières, de transgresser. C’est cela, l’éducation comme pratique de la liberté.”

Ce sont les mots de l’incroyable autrice afro-féministe Bell Hooks, extraits du recueil d’essais au titre évocateur : apprendre à transgresser, l’éducation comme pratique de la liberté. Je la cite aujourd’hui, d’une part pour relayer sa pensée et son œuvre d’une importance capitale dans le champ des luttes féministe et décoloniale, mais aussi pour lui rendre hommage puisqu’elle nous a quittées, il y a deux jours, le 15 décembre, à l’âge de 69 ans et c’est une immense perte. Bell Hooks, un nom jamais assez cité, une bibliographie essentielle, émancipatrice, révolutionnaire.

Création de possible, transgressions et pratique de la liberté – l’enseignement n’a qu’à bien se tenir. C’est bien de transmission, de passation de savoir dont on va parler ce midi avec mon invité du jour. Il s’appelle Bruno Le Petit et il est le président de l’association “Les étoiles brillent pour tous”. Kesako me direz-vous ? Patience, patience, on y vient !

L’écrivaine Yasmina Reza a écrit ceci : “Le ciel est pour tout le monde, les hommes traversent le même brouillard“. Le ciel est pour tout le monde est les étoiles brillent pour tous, c’est la mission de l’association dont vous êtes le président Bruno Le Petit – rendre accessible, là où l’accès, précisément, est limité, des savoirs, des connaissances dans des domaines divers et variés. Merci Bruno Le Petit d’avoir accepté mon invitation dans cette Midinale, la dernière de l’année 2021. Pour suivre votre actualité, un site internet : ebpt.fr.

Que les astres s’alignent pour la suite, La Midinale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année avec votre famille de sang ou votre famille de cœur et on se retrouve le 5 janvier 2022 afin de reprendre du service après un repos bien mérité à base de soupe de butternut, de sieste avec le chat et de lectures devant la cheminée.

– Alice Baylac

