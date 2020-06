Depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l’Inrap (institut national de recherches archéologiques préventives) la coordination et la promotion des Journées nationales de l’archéologie, devenues Journées européennes de l’archéologie en 2020.

Lors de cet événement, tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir aux publics les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline.

Dans le cadre de ces journées qui ont lieu cette année du 19 au 21 juin 2020, Campus FM et l’Inrap vous propose une émission en trois épisodes, “Archéorama”, dédiée à l’histoire de Toulouse au regard de l’archéologie. Trois rendez-vous pour découvrir comment vivaient nos ancêtres et quel a été l’évolution de Toulouse au cours du temps.

Ep#01 : Toulouse, ville gauloise

Philippe Gardes, responsable de recherches archéologiques à l’institut national de recherches archéologiques préventives et ingénieur, chargé de recherche au laboratoire TRACES de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UMR 56 08), nous fait découvrir les us et coutumes des Volques Tectosages, premiers habitants de Toulouse, et comment au fil des siècles, ils se sont adaptés à leur environnement naturel et politique.

Ep#02 : Toulouse, ville romaine et goth

Laure Barthet, directrice et conservatrice du Musée Saint-Raymond, et Jean-Luc Boudartchouk, directeur adjoint scientifique et technique de l’institut national de recherches archéologiques préventives de la région Midi-Pyrénées, nous font découvrir comment la ville de Toulouse est devenu romaine, puis la capitale des Wisigoths au Ve siècle.

Ep#03 : Toulouse, ville médiévale

Jean Catalo, responsable de recherches archéologiques à l’institut national de recherches archéologiques préventives, nous fait découvrir la ville de Toulouse au Moyen Age et son évolution au cours de cette période.

Trois épisodes à retrouver sur nos ondes vendredi 19/06, samedi 20/06 et dimanche 21/06 à 13:00.



Une émission proposée par Vincent Duménil et animée par Etienne Roussée.

Réalisation technique : François Berchenko pour Campus FM.

Production : Campus FM.