Dans une société occidentale qui ne cesse de célébrer le progrès et la vitesse, IHM s’arrête le temps d’un programme sur les dispositifs qui nous entourent. Une dizaine de minutes pour réfléchir et décrypter notre rapport à la technologie.



Épisode 1 : Les frontières “intelligentes”

Plutôt que de bâtir une politique d’immigration adaptée aux nouvelles dynamiques de la mobilité, l’Union européenne adopte une logique toujours plus sécuritaire. Dans cette quête effrénée, la forteresse européenne s’arme de dispositifs de détection et de contrôle des corps toujours plus perfectionnés.

– un programme proposé et réalisé par Florent Jourde pour Campus FM et le réseau Radio Campus France.

Prise de son : Florent Jourde

Musique originale : Joel Vandroogenbroeck et Florent Jourde

Mixage : Florent Jourde

Production : Campus FM / Toulouse