L’équipe de La Midinale a pu s’entretenir avec plusieurs personnes vivant dans la résidence universitaire de Chapou depuis le début du confinement, avec Silvia Srakou en mission animation, employée par le Crous de Toulouse, puis Coralie, étudiante.

Dans le troisième entretien de cette série, Mehdi, originaire de la Guadeloupe, étudiant en première année de licence de géographie à l’université Jean-Jaurès et également résident de la résidence universitaire de Chapou depuis la rentrée en octobre 2019, vient ajouter son témoignage.

Depuis le début du confinement, vous avez reçu des consignes particulières de la part du Crous ?

On a surtout reçu des informations par e-mail, pour bien respecter les gestes barrières et les mesures d’hygiène basique par rapport au virus. Les étudiants animateurs du Crous ont fait circuler les informations sur le groupe Facebook des étudiants résidant à Chapou.

Vous avez reçu un ou plusieurs appels de la part du Crous ?

Personnellement, je n’ai reçu aucun appel… Je me rappelle qu’on nous avait dit que quelqu’un devait passer, mais au final, personne n’est venu.

Le Crous a proposé récemment une banque alimentaire pour les étudiants qui, comme vous, ont dû rester confiner dans leur résidence universitaire, vous avez pu en bénéficier ?

Oui j’y suis allé, ils sont passés ici à Chapou la semaine dernière pour la première fois. C’est vrai que c’est compliqué pour ceux qui sont restés ici comme moi, et cette initiative est nécessaire. On a reçu l’information par e-mail, et aussi sur le groupe Facebook des résidents de Chapou.

En ce qui concerne les cuisines collectives de votre étage, comment cela s’organise ?

Alors, on a reçu la consigne d’être à une personne par cuisine, à mon étage (je vis dans le bâtiment 1). Il n’y en a qu’une et heureusement qu’il y a beaucoup moins de monde, sinon ce serait vraiment compliqué…

Comment gardez-vous un lien entre étudiants, entre résidents malgré la situation ?

On garde un semblant de contact social grâce aux jeux vidéos, aux jeux de société en ligne ou encore pendant les discussions vidéos. Il y a une page sur une plateforme en ligne, Discord, qui a été mis en place et on l’utilise beaucoup, oui.

Le Crous a mis en ligne une page Confiné, mais actif pour justement proposer des activités, des ateliers en ligne etc… Vous êtes au courant pour cette page ?

Non malheureusement je n’étais pas au courant. Je communique uniquement sur le groupe Facebook de la résidence Chapou.

Vous nous avez dit qu’à votre étage vous n’avez pas croisé beaucoup de personnes, vous arrivez à faire face à cette situation pesante ?

Ce n’est pas évident, et on peut vite se sentir seul, surtout pour nous les étudiants d’outre-mer, on ne connait pas grand monde ici, même si, en temps normal, on croise des gens, on peut participer aux ateliers du foyer, en ce moment on a l’impression que les lieux sont déserts, c’est assez bizarre, oui…

Pour suivre les futures informations, des dossiers ou examens en ligne de votre université, rencontrez-vous des difficultés ?

Personnellement, oui, je n’ai pas d’ordinateur portable, je n’ai pas pu rendre certains dossiers malheureusement.

Et le système de prêt mis en place par la région Occitanie à disposition des universités, en avez-vous entendu parlé ?

Oui, on a été mis au courant par e-mail. L’idée est bonne, mais sur le long terme, c’est plus compliqué, j’ai décidé d’investir de mon côté, pour m’en procurer un. Le problème reste le délai de livraison qui en ce moment est modifié, logiquement.

> Le Simpps – service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé – a mis en place, en lien avec les établissements universitaires de l’académie de Toulouse, plusieurs mesures d’accompagnement et d’assistance aux étudiants en difficulté.

Contactez le Simpps au 0561557367 ou par mail : contact-simpps@univ-toulouse.fr

Nous remercions Mehdi pour cet entretien.

L’équipe de La Midinale