En janvier 2022, Seb Martel reprend sa série d’enquêtes étonnantes et missionne quelques éminents agent.e.s pour résoudre les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique. Chacun de ces enquêteurs.rices aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale, en petit comité, dans son bureau spécialement aménagé au Metronum.

Vendredi 14 janvier 2022 : “Mais… où est Nana ?” L’étrange itinéraire d’un percussionniste anticonformiste. Cette nouvelle enquête traitera de la figure de Nana Vasconcelos, percussionniste brésilien, maître du berimbau, musicien inclassable et collaborateur entre autres des Talking Heads, de la chorégraphe Pina Baush ou encore du cinéaste Jim Jarmush. Seb Martel missionne cette fois le violoncelliste Vincent Segal, collaborateur de Nana mais aussi de Sting, Oxmo Puccino, Cesaria Evora, Ballaké Sissoko… pour élucider comment un joueur d’Arc Musical Nordestin est devenu ménestrel universel.

Vincent Segal

Vincent Segal est un violoncelliste français qui vit à Paris. Tout en suivant une formation classique au conservatoire, il s’est immergé dans diverses traditions musicales, telles que l’improvisation, le rock, le jazz, l’indien et le folk. En 1999, il a formé Bumcello, un groupe en duo avec Cyril Atef, avec lequel il a enregistré six albums. En 2006, ils ont remporté un Grammy Award français pour le meilleur album de danse/électronique. Il a joué et enregistré avec de nombreux artistes tels que Blackalicious, Nana Vasconcelos, Cesaria Evora, Brigitte Fontaine, Sting,Marianne Faithfull, Elvis Costello et Ballake Sissoko. Il a joué du violoncelle solo pour plusieurs bandes originales de films comme Lust, Caution, réalisé par Ang Lee, et The Painted Veil, réalisé par John Curran, qui a remporté un Golden Globe™ pour la meilleure musique originale d’Alexandre Desplat. Monsieur Segal est le compositeur de la musique originale de nombreux films, notamment I Am Josh Polonski’s Brother réalisé par Rafael Nadjari et Je suis heureux que ma mère soit vivante réalisé par Claude Miller. En 2010 le duo Album Chamber Music avec Ballaké Sissoko a été élu par Le Monde ,Guardian, WallStreet Journal, NPR, dans les dix albums de l’année.

– en partenariat avec Campus FM.