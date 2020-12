Détours du monde est un magazine musical consacré à la sono mondiale.

Un lundi sur deux de 20:00 à 21:00, Antoine et Fabien vous rendent compte du grand métissage musical qui opère sur la planète depuis quelques années de Kinshasa à Alger en passant par Istanbul et Buenos Aires.



Un juke-box global déroulé et commenté par les deux compères. Des avis, des infos et en fin d’émission, le bloc-notes : agenda des concerts de la région, et parfois des places de concert à gagner ! Plusieurs fois dans l’année, Détours du monde reçoit un artiste en live de 21:00 à 22:00 en direct.

Tous les replays :

mixcloud.com/lafourge/



Plus d’infos :

facebook.com/Detoursdumonde.CampusFM/