Absurdistan est un court voyage dans l’absurdité de la rétention administrative, mesure d’enfermement prise à l’encontre des personnes étrangères pour la seule raison d’être en situation irrégulière sur le sol français.

Cette chronique témoigne de l’aberration de ces mesures au travers du parcours des personnes enfermées, d’informations et de points d’actualités sur la vie au centre de rétention de Cornebarrieu, à Toulouse.



– un programme préparé et présenté par l’équipe salariée et bénévole de La Cimade au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu à retrouver un lundi sur deux à 17.00 sur Campus FM.

Réalisation technique : François Berchenko.

Habillage musical : Tarzan & Tarzan.



Plus d’infos :

www.lacimade.org/nos-actions/retention-et-expulsion/