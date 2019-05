Campus FM recherche des bénévoles, étudiants ou non, dynamiques, impliqués et motivés pour la saison 2019-2020 et plus si affinités !

Vous pouvez nous proposer des projets d’émissions musicales avec du contenu, des programmes de type magazine (culture, infos universitaires, science, etc), des chroniques, des reportages, de la création sonore, des podcasts.

Il n’est pas obligatoire d’avoir de l’expérience, toutes les formations nécessaires sont assurées par l’équipe en début de saison et un accompagnement est dispensé tout au long de l’année.

Si c’est plutôt la technique, l’organisation d’événements ou la communication qui vous passionnent, vous êtes aussi les bienvenus.

Au-delà de votre dynamisme et de l’enrichissement que vous pouvez apporter à Campus FM, nous vous demandons du sérieux et de l’investissement sur la durée. En choisissant de faire partie de la radio, vous intégrez une équipe d’environ 80 personnes et vous vous engagez pour la saison entière : de mi-septembre 2019 jusqu’à fin juin 2020.

Si votre projet est accepté, vous serez invité à nous retourner un dossier d’adhésion, à vous acquitter de la cotisation annuelle, à suivre les formations et enfin à produire du contenu et à participer à la vie de la radio.

N’hésitez pas à détailler votre projet, en essayant d’être le plus précis sur ce que vous souhaitez mettre en place concrètement au sein de Campus FM, et envoyez-le à Thomas Delafosse.

